В Южной Каролине объявили чрезвычайное положение из-за шторма

Власти американского штата Южная Каролина объявили чрезвычайное положение из-за тропического шторма «Флоренция». Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, в настоящее время шторм движется со скоростью 11 километров в час на запад.

Как отмечается, «Флоренция» приблизится к юго-восточному побережью США к 13 сентября.

При этом власти Северной Каролины также объявил в штате чрезвычайное положение.

Администрации обоих штатов призвали население подготовиться к возможному приходу стихийного бедствия.

Ранее сообщалось, что ураган «Лэйн» в Тихом океане ослаб до первой категории.