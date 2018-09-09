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В Южной Каролине объявили чрезвычайное положение из-за шторма
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В Южной Каролине объявили чрезвычайное положение из-за шторма 

Газета.Ru + ещё 11 19 часов назад
Власти американского штата Южная Каролина объявили чрезвычайное положение из-за тропического шторма «Флоренция». Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, в настоящее время шторм движется со скоростью 11 километров в час на запад.
Как отмечается, «Флоренция» приблизится к юго-восточному побережью США к 13 сентября.
При этом власти Северной Каролины также объявил в штате чрезвычайное положение.
Администрации обоих штатов призвали население подготовиться к возможному приходу стихийного бедствия.
Ранее сообщалось, что ураган «Лэйн» в Тихом океане ослаб до первой категории.
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