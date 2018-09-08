Экипаж потерпевшего бедствие буксира доставили в Керчь

Экипаж «Шквала» в количестве семи человек перемещен с борта сухогруза «Сарыч» на буксир «Меркурий» и доставлен в Керчь

Все семь моряков с буксира, который терпел бедствие в Керченском проливе, доставлены на берег, в медпомощи они не нуждаются.

«Экипаж малого буксира «Шквал» в количестве семи человек перемещен с борта сухогруза «Сарыч» на буксир «Меркурий» и в 19:05 по московскому времени доставлен в Керчь. В медпомощи члены экипажа не нуждаются», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что судно, подобравшее в Керченском проливе моряков, которые дрейфовали на спасательном плоту, не может из-за непогоды войти в порт, из-за сильного ветра.

Напомним, что в 06:55 по московскому времени поступили данные о том, что в двух километрах от берега рядом с селом Героевка малый буксир «Шквал» попал в сложные погодные условия, его заливает водой, в связи с этим экипаж на спасательном плоту покинул судно. Из-за сильного ветра и дождя поиски моряков осложнялись. Через несколько часов моряков удалось поднять на борт сухогруза «Сарыч».