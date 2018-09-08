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Под Новороссийском ливень смыл в море пассажирский автобус
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Под Новороссийском ливень смыл в море пассажирский автобус 

Авторадио + ещё 1 49 минут назад
Под Новороссийском края из-за сильных дождей вынесло в море пассажирский автобус. По словам свидетелей, инцидент произошел в прибрежном селе Широкая Балка. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что в салоне никого нет. В это районе минувшей ночью сошел сель по устью реки Чухабль на дорогу. К ликвидации последствий стихии привлекли спасателей и технику. Пострадавших нет. Власти Новороссийска объявили режим повышенной готовности. Всего за несколько часов в городе выпала месячная норма осадков.
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