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Шесть человек погибли в результате крушения вертолета в Непале
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Шесть человек погибли в результате крушения вертолета в Непале 

ИА Синьхуа 1 час назад
Катманду, 8 сентября /Синьхуа/ — Непальский вертолет, который пропал без вести в субботу утром, разбился. Погибли шесть человек, еще один пострадал.
Вертолет следовал из района Горкха в Катманду. Погибли пилот и пять пассажиров, в том числе один японский турист. Как сообщили в Международном аэропорту Трибхуван, вертолет принадлежал частной авиакомпании. Спасатели нашли шесть тел на месте крушения вертолета, пожара не было, личность погибших уже установлена.
В настоящее время выясняются причины аварии. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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