Шесть человек погибли в результате крушения вертолета в Непале

Катманду , 8 сентября / Синьхуа / — Непальский вертолет, который пропал без вести в субботу утром, разбился. Погибли шесть человек, еще один пострадал.

Вертолет следовал из района Горкха в Катманду. Погибли пилот и пять пассажиров, в том числе один японский турист. Как сообщили в Международном аэропорту Трибхуван, вертолет принадлежал частной авиакомпании. Спасатели нашли шесть тел на месте крушения вертолета, пожара не было, личность погибших уже установлена.

В настоящее время выясняются причины аварии. —0—