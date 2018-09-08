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В Крыму двоих туристов из Кирова шторм унес в море
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В Крыму двоих туристов из Кирова шторм унес в море 

ИД «Собеседник» + ещё 1 39 минут назад
Двоих туристов из Кирова на крымском курорте шторм унес в воды Черного моря во время купания.
Об этом «Интерфаксу» рассказал анонимный информированный источник. Инцидент произошел вечером в пятницу, 7 сентября. Осведомитель полагает, что шансов выжить у туристов нет.
«Надежд на то, что они спасены нет. Скорее всего, они утонули. Там скалистый берег и неимоверные волны», — приводит агентство слова информатора.
Очевидцы произошедшего указали, что оба туриста были в состоянии алкогольного опьянения во время купания в беспокойном море.
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