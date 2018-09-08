В Крыму двоих туристов из Кирова шторм унес в море

Двоих туристов из Кирова на крымском курорте шторм унес в воды Черного моря во время купания.

Об этом «Интерфаксу» рассказал анонимный информированный источник. Инцидент произошел вечером в пятницу, 7 сентября. Осведомитель полагает, что шансов выжить у туристов нет.

«Надежд на то, что они спасены нет. Скорее всего, они утонули. Там скалистый берег и неимоверные волны», — приводит агентство слова информатора.

Очевидцы произошедшего указали, что оба туриста были в состоянии алкогольного опьянения во время купания в беспокойном море.