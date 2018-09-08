В Иркутской области самолет совершил аварийную посадку

"По предварительным данным, 7 сентября в 11 часов по местному времени в аэропорту города Усть-Кута Иркутской области совершил аварийную посадку самолет Ан-24 авиакомпании «Сириус-Аэро». При заходе на посадку произошел отказ правого двигателя. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту «Красноярск-Усть-Кут-Ленск», — говорится в сообщении.

Добавляется, что посадка произошла в штатном режиме. На борту самолета находились 45 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал. Следователи начали проверку.