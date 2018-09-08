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В Новороссийске из-за шторма засыпало грязью и камнями дорогу
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В Новороссийске из-за шторма засыпало грязью и камнями дорогу 

Краснодарские известия 1 час назад
Это произошло в селе Широкая Балка в субботу, 8 сентября. В 00:30 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение, что в селе Широкая Балка из-за комплекса неблагоприятных метеорологических явлений произошел сход грязекаменной массы по устью реки Чухабль на автодорогу местного значения по улице Широкая Балка.
Погибших и пострадавших не зафиксировано.
Объем грязекаменной массы составил около 200 кубометров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Последствия происшествия ликвидируют 31 человек и 19 единиц техники. От МЧС задействовано 3 человека и 1 единица.
Фото последствий стихии выложили очевидцы в группу «Типичный Краснодар» «Вконтакте».
Как сообщали «КИ», в Новороссийске 8 сентября шторм смыл в море пустой пассажирский автобус.
В этот же день в городе-герое включили системы экстренного оповещения о ЧС. Это связано с тем, что на 8 и 9 сентября в городе-герое ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и шквалистый ветер до 20-25 метров в секунду.
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