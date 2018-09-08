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Под Новороссийском сель сошел на дорогу из-за сильного ливня
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Под Новороссийском сель сошел на дорогу из-за сильного ливня 

АиФ — Юг + ещё 1 32 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
Сход селя произошел ночь на 8 сентября в селе Широкая Балка по устью реки Чухабль на автодорогу по ул. Широкая Балка, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС России.
Объем грязекаменной массы около 200 м3. Погибших и пострадавших нет.
Всего в ликвидации происшествия было задействовано 31 человек и 19 единиц техники.
Напомним, в ночь на 8 сентября в Центральном, Южном районах Новороссийска и в Мысхако выпало более 50 мм осадков. В настоящее время урочище Широкая Балка закрыто для посещения. По данным ГО и ЧС, в городе 8 сентября сохраняется штормовое предупреждение.
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