Японская энергокомпания на Хоккайдо не исключает плановых отключений электричества

ТОКИО, 8 сен — ПРАЙМ. Японская энергетическая компания Hokkaido Electric Power не исключает того, что ей придется перейти к плановым или, как их еще называют, веерным отключениям электроэнергии из-за ее нехватки, об этом на пресс-конференции заявил глава компании Акихико Маюми.

"Мы начали рассмотрение этого вопроса (о плановых отключениях электричества — ред.). Когда определимся с содержанием, мы дадим объяснения жителям губернаторства", — приводит слова главы компании агентство Киодо.

В то же время он сказал, что в понедельник и вторник пока не следует ожидать применения этой крайней меры. Однако население и компании уже призвали к 20% экономии электричества.

Во время землетрясения магнитудой 6,7 на Хоккайдо вышли из строя все четыре теплоэлектростанции. Без света остались 2,95 миллиона домохозяйств. Сейчас их число сократилось до 7 тысяч. Как ожидается, подача электроэнергии может быть восстановлена к воскресенью, но из-за опасности выхода из строя оборудования на перезапущенных электростанциях сохраняется риск нехватки электричества.

В среду ночью на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. В поселке Ацума, где сила толчков достигла максимальной по японской шкале отметки в 7 баллов, произошли множественные оползни. Жертвами стихийного бедствия стали 23 человека, пять человек числятся пропавшими без вести, еще 12 человек находятся в критическом состоянии.

На ликвидации последствий аварии работают 40 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны, задействовано 75 вертолетов.