В море под Судаком без вести пропали два человека

СИМФЕРОПОЛЬ , 8 сен — РИА Новости Крым . В пгт Новый Свет в районе «Царского пляжа» во время шторма в море унесло парня и девушку. На данный момент спасателям не удалось обнаружить пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Сообщение о том, что молодых людей уносит в море, поступило в спасательную службу накануне в 19.32. На место происшествия были направлены дежурная смена «Крым-СПАСа», сотрудники МЧС по РК и МВД

Из-за волн высотой 4 м, сильного ветра, ливня и темного времени суток проведение поисковых работ на воде не представлялось возможным.

"Спасателями тщательно была обследована прибрежная зона, оповещены все проходящие суда. Однако, к сожалению, пострадавшие не обнаружены. Работы будут продолжены", — уточняется в сообщении чрезвычайного ведомства.