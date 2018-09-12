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Пожар на складе в Краснодаре потушен
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Пожар на складе в Краснодаре потушен 

ТАСС + ещё 13 1 час назад
Фото: 360tv.ru
КРАСНОДАР, 12 сентября. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание на складе в торговом комплексе в Краснодаре, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что в среду днем в Краснодаре произошел пожар на территории склада торгового центра, площадь возгорания составила 600 кв. м.
"В 18:15 пожар был ликвидирован", — сказала представитель ведомства.
Пострадавших нет. Всего к тушению пожара привлекались 92 человека и 28 единиц техники, в том числе от МЧС — 55 человек и 18 единиц техники.
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