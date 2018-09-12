Пожар на складе в Краснодаре потушен

КРАСНОДАР , 12 сентября. / ТАСС /. Пожарные потушили возгорание на складе в торговом комплексе в Краснодаре, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что в среду днем в Краснодаре произошел пожар на территории склада торгового центра, площадь возгорания составила 600 кв. м.

"В 18:15 пожар был ликвидирован", — сказала представитель ведомства.