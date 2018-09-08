Мощный ливень смыл женщину в Ялте

Мощные ливни и штормы продолжают сотрясать южное побережье полуострова Крым. Стихия добралась до Ялты. Потоки воды в городе настолько сильны, что буквально сбивают людей с ног.

На Пушкинской улице женщину буквально смыло водой, видеозапись с моментом инцидента публикует сообщество «Инцидент Крым» в социальной сети «ВКонтакте». Как следует из видео, ливень полностью затопил улицу, и в какой-то момент женщина не удержалась за ногах. Двое мужчин бросились за ней, чтобы помочь, но не успели.

Буйство стихии затронуло и другие российские черноморские города. О сильных штормах сообщают из Судака, а в Новороссийске улицы буквально затопило, о чем свидетельствуют видеоролики, выложенные местными жителями в социальных сетях.