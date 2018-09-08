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В Крыму сильный шторм едва не привел к трагедии
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В Крыму теплоход со 150 пассажирами всю ночь не мог причалить из-за шторма 

RT на русском + ещё 6 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Крыму прогулочный двухпалубный теплоход со 152 пассажирами на борту всю ночь не мог пришвартоваться к причалу в Судаке.
Как информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Крыма, теплоход следовал из Ялты.
Отмечается, что около полуночи поступил сигнал о том, что теплоход не может пришвартоваться из-за неблагоприятных погодных условий. По данным ведомства, ночью было зафиксировано волнение моря 5 баллов, дождь и ветер — 10—12 м/с.
В связи с этим теплоходу пришлось встать на якорь в бухте.
«Учитывая высоту волн 3-4 метра, выход в море плавсредств для буксировки был невозможен», — заявили в пресс-службе.
В крымском МЧС добавили, что «к утру под пристальным вниманием экстренных служб теплоход сумел причалиться в Судаке». В результате произошедшего пострадавших нет.
Ранее стало известно, что в Керченском проливе терпит бедствие буксир с экипажем из семи человек.
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