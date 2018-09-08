Из-за шторма у берегов Крыма более 150 пассажиров провели ночь на теплоходе

"Прогулочный двухпалубный теплоход на 250 мест, следовавший по маршруту Ялта — Судак, в связи с неблагоприятными погодными условиями (волнение моря 5 баллов, дождь, ветер 10-12 м/с) не может пришвартоваться к причалу города Судак, в связи с чем вынужден был встать на якорь в бухте пгт. Новый Свет. Со слов капитана судна, на борту находится 152 человек", — сообщили спасатели.

Из-за высоких волн выход в море плавсредств для буксировки был невозможен, поэтому теплоход с пассажирами переждал ночь до улучшения погодных условий. К утру, сообщили в МЧС, теплоход при наблюдении спасателей сумел пристать к причалу в городе Судак. Пострадавших нет.