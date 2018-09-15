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МЧС предупреждает о сильном ветре с дождем в Подмосковье
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МЧС предупреждает о сильном ветре с дождем в Подмосковье 

Газета.Ru + ещё 64 1 час назад
Фото: Газета.Ru
МЧС предупреждает жителей Подмосковья о надвигающимся ливне и сильном ветре с порывами до 12-17 метров в секунду в воскресенье, 16 сентября, передает РИА «Новости».
"Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», при прохождении фронтальной зоны с запада на восток, по Московской области утром и днем 16 сентября ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза, усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Гидрометцентр объявил 16 сентября «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и высокой опасности возникновения пожаров.
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