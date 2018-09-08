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Забравший моряков со спасательного плота сухогруз не может зайти в Керчь из-за непогоды
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Забравший моряков со спасательного плота сухогруз не может зайти в Керчь из-за непогоды 

ТАСС + ещё 3 25 минут назад
Фото: 360tv.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Судно, которое подобрало в Керченском проливе дрейфовавших на спасательном плоту моряков, не может войти в порт из-за непогоды, сообщил в субботу ТАСС генеральный директор госпредприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.
"Экипаж с буксира сможет сойти на берег, когда успокоится погода. Сейчас в Керченском проливе ветер 30 м/с. Сухогруз [который забрал моряков с плота] пока не может зайти в порт Керчи", — сказал он.
Собеседник уточнил, что буксир, откуда эвакуировалась команда, находится рядом с мысом Такиль у побережья Керчи на якоре. «С судном все в порядке. Как только позволит погода, экипаж вернется на судно. Букскир принадлежит частной компании из Керчи», — добавил Волков.
Также он сообщил, что, по его данным, название буксира не «Шквал», а «Шторм».
Ранее сообщалось, что в 06:55 мск поступила информация о том, что в 2 км от берега в районе села Героевка малый буксир «Шквал» попал в сложные погодные условия, его заливает водой, в связи с чем экипаж покинул судно на спасательном плоту. Поиски моряков осложнялись сильным дождем и ветром. Спустя несколько часов моряков удалось поднять на борт сухогруза «Сарыч».
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