Потерпевшие бедствие у берегов Керчи моряки спасены

СИМФЕРОПОЛЬ , 8 сен — РИА Новости Крым . Все семь членов экипажа малого буксира «Шквал» подняты на борт сухогруза «Сарыч». Об этом сообщается на сайте крымского главка МЧС России.

Утром в сууботу стало известно, что в море около поселка Героевка ( Керчь ) капитан малого буксира «Шквал» запросил помощь о снятии семи членов экипажа с борта. Судно, которое заливает дождем, находится в двух километрах от берега. Экипаж покинул буксир около 7.25 утра и дрейфует на плоту в сторону Крыма. Позже спасателям удалось установить визуальный контакт с моряками, однако из-за сильного шторма в течение определенного времени их не могли поднять на борт спасательного судна.

"В 11.17 сухогруз «Сарыч» поднял на борт экипаж малого буксира «Шквал» в количестве семи человек. Решается вопрос доставки экипажа на берег", — сказано в сообщении чрезвычайного ведомства.

"Их жизни ничего не угрожает. Они находятся на борту… В дальнейшем будет принято решение по доставке их на берег. Главное, что люди живы", —сказал он.