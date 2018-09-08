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Потерпевшие бедствие у берегов Керчи моряки спасены 

РИА Новости Крым 30 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости Крым. Все семь членов экипажа малого буксира «Шквал» подняты на борт сухогруза «Сарыч». Об этом сообщается на сайте крымского главка МЧС России.
Утром в сууботу стало известно, что в море около поселка Героевка (Керчь) капитан малого буксира «Шквал» запросил помощь о снятии семи членов экипажа с борта. Судно, которое заливает дождем, находится в двух километрах от берега. Экипаж покинул буксир около 7.25 утра и дрейфует на плоту в сторону Крыма. Позже спасателям удалось установить визуальный контакт с моряками, однако из-за сильного шторма в течение определенного времени их не могли поднять на борт спасательного судна.
"В 11.17 сухогруз «Сарыч» поднял на борт экипаж малого буксира «Шквал» в количестве семи человек. Решается вопрос доставки экипажа на берег", — сказано в сообщении чрезвычайного ведомства.
Как уточнил помощник руководителя ГУ МЧС по РК Владимир Иванов в комментарии РИА Новости, их жизни ничего не угрожает.
"Их жизни ничего не угрожает. Они находятся на борту… В дальнейшем будет принято решение по доставке их на берег. Главное, что люди живы", —сказал он.
РИА Новости Крым: последние новости
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