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Пропавший в Гималях вертолёт упал в Непале
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Пропавший в Гималях вертолёт упал в Непале 

News.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: altitudeairnepal.com
Вертолёт авиакомпании Altitude Air, который ранее пропал в Гималаях, по словам очевидцев, упал в районе Нувакот в центральном Непале. Судно не загорелось, заявил управляющий директор Altitude Air Нима Нуру Шерпа со ссылкой на слова местных жителей.
В настоящее время к месту инцидента направлены вертолёт непальской армии, а также частное судно с группами спасателей. Они пытаются добраться до места назначения, однако им мешают неблагоприятные погодные условия. Выясняются подробности произошедшего, передаёт издание Himalayan Times.
News.ru писал, что вертолёт пропал в районе Дхадинг в центральном Непале. На борту находился пилот и шесть пассажиров, среди которых был турист из Японии и пять жителей Непала. Известно, что судно перевозило пациента из деревни Самогон в Катманду. Им управлял пилот-спасатель в чине старшего капитана.
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