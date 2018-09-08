Пропавший в Гималях вертолёт упал в Непале

Вертолёт авиакомпании Altitude Air, который ранее пропал в Гималаях, по словам очевидцев, упал в районе Нувакот в центральном Непале . Судно не загорелось, заявил управляющий директор Altitude Air Нима Нуру Шерпа со ссылкой на слова местных жителей.

В настоящее время к месту инцидента направлены вертолёт непальской армии, а также частное судно с группами спасателей. Они пытаются добраться до места назначения, однако им мешают неблагоприятные погодные условия. Выясняются подробности произошедшего, передаёт издание Himalayan Times.

News.ru писал, что вертолёт пропал в районе Дхадинг в центральном Непале. На борту находился пилот и шесть пассажиров, среди которых был турист из Японии и пять жителей Непала. Известно, что судно перевозило пациента из деревни Самогон в Катманду. Им управлял пилот-спасатель в чине старшего капитана.