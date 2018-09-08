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Спасатели не могут поднять моряков с терпящего бедствие буксира в Черном море
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Спасатели не могут поднять моряков с терпящего бедствие буксира в Черном море 

Газета.Ru + ещё 20 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Спасательное судно «Меркурий» обнаружило в Керченском проливе близ берегов Крыма плот с семью моряками, которые спаслись с малого буксира «Шквал». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Владимира Иванова, помощника главы управления МЧС по региону.
По словам помощника главы управления ведомства, моряки были найдены в 10.35.
"Все семь моряков, которые покинули буксир, находятся на плоту. Однако из-за сильного волнения (4-5 баллов шторм) пока снять их с плота не удается", — сказал Иванов.
Других подробностей спасательной операции он не привел.
Ранее сообщалось, что буксир «Шквал» попал в экстренную ситуацию в Черном море. Отмечалось, что экипаж покинул судно и в данный момент дрейфует в сторону мыса Такиль полуострова Крым.
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