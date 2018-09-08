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Экипаж буксира, потерпевшего бедствие у берегов Крыма, доставили в Керчь
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Экипаж буксира, потерпевшего бедствие у берегов Крыма, доставили в Керчь 

РИА Новости + ещё 36 23 часа назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Семь моряков с потерпевшего бедствие в керченском проливе буксира «Шквал» доставлены в Керченский торговый порт, сообщил РИА Новости руководитель ГУП «Крымские морские порты» Алексей Волков.
Ранее в ГУМЧС РФ по республике сообщили, что утром в субботу малый буксир «Шквал» запросил помощь в акватории Черного моря, экипаж покинул судно и дрейфует на плоту в сторону Крыма. Спасательное судно «Меркурий» обнаружило плот со всеми семью моряками, покинувшими буксир, но их эвакуации мешал шторм. В 11.17 мск моряки были подняты на борт сухогруза «Сарыч», который находился в районе проведения поисково-спасательной операции, их здоровью ничего не угрожает.
"Экипаж буксира «Шквал» был только что доставлен в Керченский торговый порт на борту буксира морспаса «Меркурий». Сейчас моряков осматривают спасатели и медики", — сказал Волков.
Буксир «Шквал» (порт приписки Санкт-Петербург), экипаж которого был спасен в Керченском проливе после того, как покинул его на спасательном плоту, с сильным креном находится на якорной стоянке у мыса Такиль у крымского побережья.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
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