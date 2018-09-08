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На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1
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На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1 

РИА Новости + ещё 3 43 минуты назад
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в субботу на восточном побережье острова Минданао на Филиппинах, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 07.16 по времени UTC (10.16 мск).
Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 95 километрах от города Давао, главного порта острова Минднао. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Геологическая служба присвоила желтый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий небольшую вероятность жертв и экономического ущерба.
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