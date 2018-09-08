Крушение ЯК-42 и гибель ХК «Локомотив»: что случилось семь лет назад 

Самолет Як-42 потерпел крушение под Ярославлем 7 сентября 2011 года. Катастрофа унесла жизни 44 пассажиров — тогда погиб практически весь основной состав ярославского «Локомотива» — одного из самых титулованных хоккейных клубов России
Самолет упал при взлете недалеко от аэропорта Туношна. На борту находились 45 человек — экипаж, тренерский штаб, игроки. При крушении выжили двое: игрок Александр Галимов и член экипажа Александр Сизов. Позже от ожогов и травм Галимов умер в больнице.
Суд в 2015 году признал виновным в крушении Як-42 экс-замглавы авиакомпании «Як Сервис» Вадима Тимофеева. Однако судимость и наказание — 5 лет колонии-поселения, с него сняли в зале суда в связи с амнистией. В 2017 году следствие пришло к выводу о виновности пилотов самолета и прекратило дело в связи с их смертью.