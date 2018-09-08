Ещё
Крушение ЯК-42 и гибель ХК «Локомотив»: что случилось семь лет назад
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крушение ЯК-42 и гибель ХК «Локомотив»: что случилось семь лет назад 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Самолет Як-42 потерпел крушение под Ярославлем 7 сентября 2011 года. Катастрофа унесла жизни 44 пассажиров — тогда погиб практически весь основной состав ярославского «Локомотива» — одного из самых титулованных хоккейных клубов России
Самолет упал при взлете недалеко от аэропорта Туношна. На борту находились 45 человек — экипаж, тренерский штаб, игроки. При крушении выжили двое: игрок Александр Галимов и член экипажа Александр Сизов. Позже от ожогов и травм Галимов умер в больнице.
Суд в 2015 году признал виновным в крушении Як-42 экс-замглавы авиакомпании «Як Сервис» Вадима Тимофеева. Однако судимость и наказание — 5 лет колонии-поселения, с него сняли в зале суда в связи с амнистией. В 2017 году следствие пришло к выводу о виновности пилотов самолета и прекратило дело в связи с их смертью.
Sputnik Грузия: последние новости
Страшные последствия землетрясения в Японии: кадры с места бедствия Сильное землетрясение в Японии Ваш Кобзон: не меня вела аудитория, а я пытался вести ее за собой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост сносит ветром»320
Убийство Захарченко дало обратный эффект246
«Жаль огорчать вас»: Леонтьев сообщил о болезни45
Тихая смерть. США о новом оружии России97
Волк в законе. Его не могут поймать25
Видео
03:05
Протестующие в Басре требуют воды
В мире
04:35
Раскрыт новый маршрут «отравителей Скрипалей»
Происшествия В мире
00:53
«Кремль делает всё, чтобы расколоть ЕС и НАТО»
Политика Статьи
01:15
Раскрыта связь между «делом Скрипалей» и ЧМ
В мире
01:39
«Крымский мост сносит ветром»
Общество
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:45
Звезда «Москвы слезам не верит» опровергла госпитализацию
Шоу-бизнес
02:45
Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу
Общество
06:01
Президент Ирана обратился с призывом к России
В мире Ближний Восток
06:07
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение