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В Мценском районе пожарные потушили летнюю кухню
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В Мценском районе пожарные потушили летнюю кухню 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Пожар в селе Спасское Мценского района произошёл накануне днём, 7 сентября, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
Сообщение о возгорании летней кухни поступило в дежурную часть в два часа дня. На место происшествия оперативно выехали силы и средства Мценского местного пожарно-спасательного гарнизона.
Пожар был ликвидирован. Пострадавших и погибших нет, сообщили в пресс-службе МЧС по Орловской области. По факту пожара проводится дознание.
Сообщение В Мценском районе пожарные потушили летнюю кухню появились сначала на РИА 57.
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