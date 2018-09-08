В Мценском районе пожарные потушили летнюю кухню

Пожар в селе Спасское Мценского района произошёл накануне днём, 7 сентября, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области

Сообщение о возгорании летней кухни поступило в дежурную часть в два часа дня. На место происшествия оперативно выехали силы и средства Мценского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Пожар был ликвидирован. Пострадавших и погибших нет, сообщили в пресс-службе МЧС по Орловской области. По факту пожара проводится дознание.