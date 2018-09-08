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Синоптики предупредили об опаснстях подтопления в нескольких регионах
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Синоптики предупредили об опаснстях подтопления в нескольких регионах 

Авторадио 1 час назад
В течение суток 8 сентября на реках черноморского побережья Краснодарского края (от Геленджика до Магри) и в юго-западной территории региона ожидаются резкие подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В Новороссийске сель сошел на трассу, ведущую в населенный пункт Широкая Балка, частично перекрыв проезд по автодороге. Накануне вечером в Новороссийске прошел сильный дождь, вызвавший подтопления улиц, в городе сработали сирены. Оперативные службы города были переведены в режим повышенной готовности. Синоптики предупреждают, что 8 и 9 сентября местами в Ставропольском крае ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м с. Сильные дожди в течение суток вероятны по восточной половине Азовского моря, а также в Кабардино-Балкарии.
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