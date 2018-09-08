В Комсомольске-на-Амуре прошла акция «Живая стена» в память о наводнении 2013 года

ХАБАРОВСК , 8 сентября. / ТАСС /. Акция «Живая стена» прошла в Комсомольске-на-Амуре в субботу в память о событиях во время наводнения на Амуре на Мылкинской дамбе, защищающей часть города. Как сообщили ТАСС в администрации Комсомольска-на-Амуре, около 2 тыс. человек выстроились в словосочетание «живая стена» на городской набережной.

В сентябре 2013 года уровень воды в Амуре у Комсомольска достиг максимальных значений за всю историю города — 912 см. В течение нескольких дней в том месяце из-за шторма волны начинали перехлестывать Мылкинскую дамбу, защищающую часть города и другие поселения. Тогда около тысячи военнослужащих, сотрудников МЧС и горожан вставали «живой стеной», им удавалось отстоять объект.

"Прошло уже пять лет с тех страшных событий, когда в Хабаровский край пришла вода, тогда пострадало больше 47 тыс. жителей Хабаровского края, были подтоплены тысячи домов, а краю нанесен многомиллиардный ущерб. Особую роль в борьбе со стихией занимал Комсомольск-на-Амуре, мы защищали наш город, и это было настоящее сражение, мы, комсомольчане, при поддержке армии и МЧС все для этого сделали. И мы победили в этой борьбе. Спасибо вам за преданность и любовь к городу", — сказал глава Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов

В субботу акция прошла в городе в пятый раз — в ней приняли участие военные, сотрудники МЧС и другие жители города.

В 2013 году от масштабного паводка на реке Амур пострадали жители Еврейской автономной и Амурской областей, Хабаровского края. Было подтоплено 37 муниципальных районов, 235 населенных пунктов и более 13 тыс. жилых домов в этих регионах. Общий ущерб превысил 500 млрд рублей.

В том же году силами сотрудников МЧС России на Мылкинской дамбе был установлен памятный камень, на котором высечены слова благодарности всем защитникам города от наводнения.