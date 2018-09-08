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СМИ: индонезийский остров Ломбок после землетрясений атакует малярия
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СМИ: индонезийский остров Ломбок после землетрясений атакует малярия 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. По меньшей мере 103 человека заболели малярией на индонезийском острове Ломбок, где недавно произошли разрушительные землетрясения, сообщает газета Straits Times со ссылкой на заявление управления здравоохранения Западного Ломбока в провинции Западная Нуса-Тенгара.
По последним данным, число погибших в результате двух землетрясений на острове Ломбок 5 августа (магнитуда 7) и 19 августа (магнитуда 6,9) увеличилось до 555 человек.
Случаи заражения малярией зафиксированы в четырех округах. Среди больных есть дети и беременные женщины. Глава управления Рахман Сахнан Путра заявил изданию, что еще не принято решение о том, чтобы ввести чрезвычайное положение в связи с распространением болезни.
Газета отмечает, что министерство здравоохранения направило медгруппу в провинцию для борьбы с малярией. Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий отправило 135 москитных сеток в качестве превентивной меры.
По словам Рахмана, данной помощи недостаточно, так как эвакуированные из зоны землетрясения люди нуждаются в десяти тысячах москитных сеток.
Согласно определению ВОЗ, малярия является излечимой болезнью, «представляющей угрозу для жизни». Она вызывается паразитами, которые передаются людям исключительно при укусах инфицированных комаров. Тропическая малярия — наиболее тяжелая форма малярии. Ежегодно в мире погибают от малярии свыше 500 тысяч человек, особенно страдают дети до 5 лет. Наибольший уровень заболеваемости и смертности приходится на регионы Африки, расположенные южнее Сахары. Значительно ухудшилась ситуация по малярии в Южной Америке, особенно в Венесуэле и Бразилии.
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