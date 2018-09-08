СМИ: индонезийский остров Ломбок после землетрясений атакует малярия

МОСКВА , 8 сен — РИА Новости . По меньшей мере 103 человека заболели малярией на индонезийском острове Ломбок, где недавно произошли разрушительные землетрясения, сообщает газета Straits Times со ссылкой на заявление управления здравоохранения Западного Ломбока в провинции Западная Нуса-Тенгара.

По последним данным, число погибших в результате двух землетрясений на острове Ломбок 5 августа (магнитуда 7) и 19 августа (магнитуда 6,9) увеличилось до 555 человек.

Случаи заражения малярией зафиксированы в четырех округах. Среди больных есть дети и беременные женщины. Глава управления Рахман Сахнан Путра заявил изданию, что еще не принято решение о том, чтобы ввести чрезвычайное положение в связи с распространением болезни.

Газета отмечает, что министерство здравоохранения направило медгруппу в провинцию для борьбы с малярией. Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий отправило 135 москитных сеток в качестве превентивной меры.

По словам Рахмана, данной помощи недостаточно, так как эвакуированные из зоны землетрясения люди нуждаются в десяти тысячах москитных сеток.