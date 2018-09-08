Землетрясение в уезде Моцзян провинции Юньнань почувствовали в Куньмине

Куньмин, 8 сентября / Синьхуа / — Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 10:31 субботы в уезде Моцзян города Пуэр провинции Юньнань на юго-западе Китая . Местные жители ощутили сильные толчки, многие выбежали на улицу.

Как сообщается, толчки также почувствовали и жители высотных домов в Куньмине, административном центре Юньнани, который расположен в 270 км от уезда Моцзян.

Согласно данным Китайского центра сейсмологических сетей, эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 23,28 градуса северной широты и 101,53 градуса восточной долготы, очаг залегал на глубине 11 км. -0-