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Землетрясение в уезде Моцзян провинции Юньнань почувствовали в Куньмине
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Землетрясение в уезде Моцзян провинции Юньнань почувствовали в Куньмине 

ИА Синьхуа 23 минуты назад
Куньмин, 8 сентября /Синьхуа/ — Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 10:31 субботы в уезде Моцзян города Пуэр провинции Юньнань на юго-западе Китая. Местные жители ощутили сильные толчки, многие выбежали на улицу.
Как сообщается, толчки также почувствовали и жители высотных домов в Куньмине, административном центре Юньнани, который расположен в 270 км от уезда Моцзян.
Согласно данным Китайского центра сейсмологических сетей, эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 23,28 градуса северной широты и 101,53 градуса восточной долготы, очаг залегал на глубине 11 км. -0-
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