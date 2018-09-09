Ещё
Число пострадавших от землетрясения на юго-западе Китая достигло 27
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число пострадавших от землетрясения на юго-западе Китая достигло 27 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
ПЕКИН, 9 сен — РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,9, произошедшего в субботу утром в юго-западной китайской провинции Юньнань, возросло до 27 человек, говорится в сообщении правительства городского округа Пуэр.
Ранее сообщалось о 14 пострадавших.
Землетрясение произошло в субботу утром в Моцзян-Ханийском автономном уезде городского округа Пуэр, после чего сейсмологи зарегистрировали более 50 афтершоков разной силы, магнитуда одного превышала 5. Подземные толчки ощущались в 15 населенных пунктах уезда, в основном в селах и небольших городах.
Отмечается, что из 27 пострадавших только пятеро были временно госпитализированы, остальным медики оказали помощь на месте. К настоящему моменту всех пострадавших выписали из больниц, их жизни ничего не угрожает.
Местные власти при помощи служб экстренного реагирования оперативно создали 63 пункта временного размещения для жителей, чьи дома пострадали или были разрушены. За сутки были установлены 668 палаток для тех, кто нуждался во временном убежище. Всего спасатели за сутки переместили почти 5 тысяч местных жителей из 1315 домохозяйств в пункты временного размещения и к родственникам.
К настоящему времени практически полностью восстановлено электроснабжение и связь, почти все дороги, оказавшиеся под завалами, расчищены. Местные власти ведут контроль за поставками воды и продовольствия в пострадавшие населенные пункты. Землетрясение разрушило некоторые постройки, во многих жилых одноэтажных домах обвалились крыши, повреждения получили несколько десятков школьных зданий.
Последние новости
Глубже Земля не пустила. Что остановило работы на "адской" скважине Запад нашел "миллиарды долларов" РФ. Но не может их отобрать Украина приготовила миллионы свободных мест для беженцев из России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британец нашел пропавший малайзийский Boeing46
Донбасс выдвинул Киеву ультиматум486
США признали свою ошибку по задержанной россиянке26
Жириновский высказался об «исчезновении» Медведева168
США удивили неожиданным решением по Сирии507
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
03:33
Порошенко обратился с громким заявлением к Луганску
Украина В мире
03:05
Протестующие в Басре требуют воды
В мире
00:58
В Крыму сильный шторм едва не привел к трагедии
Катастрофы Происшествия
01:30
Одной из сестер-убийц Хачатурян вынесли вердикт
Происшествия
00:09
«Табу нарушены»: РФ обвинили в «маленькой звёздной войне»
Политика Наука и техника
01:59
Пашинян призвал Путина не вмешиваться в дела Армении
Политика Кавказ
03:50
Раскрыты подробности похорон Кобзона
Шоу-бизнес
00:54
Вокруг «Евровидения» разгорелся скандал
Шоу-бизнес
02:09
«Клим Чугункин»: Климкина высмеяли за штаны
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение