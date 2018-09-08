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СМИ: Лопес Обрадор направит $2,3 млрд пострадавшим от землетрясений
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СМИ: Лопес Обрадор направит $2,3 млрд пострадавшим от землетрясений 

ТАСС 1 час назад
МЕХИКО, 8 сентября. /ТАСС/. Андрес Мануэль Лопес Обрадор, будущий президент Мексики, направит 45 млрд песо (порядка $2,3 млрд) на помощь пострадавшим от землетрясений 2017 года. Об этом сообщила в пятницу газета El Universal, в распоряжении которой оказался проект соответствующего документа.
Предполагается, что столь значительный объем средств удастся получить благодаря программам экономии и сокращения расходов на содержание государственного аппарата. «Планируется, в числе прочих мер, инвестировать 45 млрд песо в качестве прямой помощи пострадавшему населению, чтобы активизировать развитие экономики», — приводит издание выдержки из проекта. Как ожидается, он будет представлен 19 сентября.
В сентябре 2017 года Мексика пережила два мощных землетрясения. Жертвами удара стихии 7 сентября (магнитудой 8,2) в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско стали 102 человека, землетрясение 19 сентября (магнитудой 7,1) унесло жизни 369 человек, из них 228 погибли в Мехико. Подземные толчки повредили более 180 тыс. домов и квартир в южных и центральных штатах, порядка 2 млн человек понесли материальный ущерб.
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