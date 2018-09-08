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СМИ: Toyota остановит работу 16 заводов в Японии из-за последствий землетрясений
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СМИ: Toyota остановит работу 16 заводов в Японии из-за последствий землетрясений 

ТАСС + ещё 1 30 минут назад
ТОКИО, 8 сентября. /ТАСС/. Крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor с 10 сентября остановит работу 16 из 18 своих заводов на территории Японии в связи с возможными перебоями в поставках комплектующих. Как сообщил в субботу телеканал NHK, это решение связано с последствиями мощного землетрясения магнитудой 6,7 на северном острове Хоккайдо в ночь с 5 на 6 сентября.
Отмечается, что из-за удара стихии произошло отключение электроснабжения на заводе компании в городе Томакомаи, где производят коробки передач. Toyota Motor планирует оценить влияние этого сбоя на производство автомобилей в Японии и примет решение о возобновлении работы предприятий после 11 сентября.
Производственный цикл корпорации также был нарушен в результате тайфуна, который обрушился на западную часть Японии в начале минувшей недели. Тогда Toyota Motor пришлось временно отменять ночные смены на нескольких заводах в пострадавшем регионе.
По последним данным, в результате землетрясения на Хоккайдо погибли по меньшей мере 17 человек, более 300 пострадали, еще 26 числятся пропавшими без вести.
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