Энергоснабжение на острове Хоккайдо в Японии восстановлено после землетрясения

Японии в северной префектуре Хоккайдо энергоснабжение практически полностью восстановлено после того, как оно было нарушено в результате землетрясения магнитудой 6,7, произошедшего в ночь на 6 сентября. Об этом проинформировали представители компании Hokkaido Electric Power.

Как уточняется, из 2,93 миллиона зданий, оставшихся без света после удара стихии, в настоящее время электричество отсутствует только в 200 тысячах. В первую очередь были ликвидированы обрывы линий электропередач, снабжающих больницы и другие общественные учреждения. На данный момент энергоснабжение не полностью восстановлено лишь у частных потребителей. Hokkaido Electric Power обещает решить эту проблему в течение сегодняшнего дня.

Железнодорожный транспорт на территории префектуры функционирует в обычном режиме, за исключением нескольких экспрессов. Также восстановлено движение метро в административном центре Саппоро.

Главный аэропорт Хоккайдо — Син-Титосэ — объявил о возобновлении международного авиасообщения, но пассажиров при этом просят проверять информацию о рейсах, так как возможны отмены.