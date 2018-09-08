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Энергоснабжение на острове Хоккайдо в Японии восстановлено после землетрясения
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Энергоснабжение на острове Хоккайдо в Японии восстановлено после землетрясения 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Японии в северной префектуре Хоккайдо энергоснабжение практически полностью восстановлено после того, как оно было нарушено в результате землетрясения магнитудой 6,7, произошедшего в ночь на 6 сентября. Об этом проинформировали представители компании Hokkaido Electric Power.
Как уточняется, из 2,93 миллиона зданий, оставшихся без света после удара стихии, в настоящее время электричество отсутствует только в 200 тысячах. В первую очередь были ликвидированы обрывы линий электропередач, снабжающих больницы и другие общественные учреждения. На данный момент энергоснабжение не полностью восстановлено лишь у частных потребителей. Hokkaido Electric Power обещает решить эту проблему в течение сегодняшнего дня.
Железнодорожный транспорт на территории префектуры функционирует в обычном режиме, за исключением нескольких экспрессов. Также восстановлено движение метро в административном центре Саппоро.
Главный аэропорт Хоккайдо — Син-Титосэ — объявил о возобновлении международного авиасообщения, но пассажиров при этом просят проверять информацию о рейсах, так как возможны отмены.
Согласно последним данным, в результате землетрясения не менее 17 человек погибли, более 300 пострадали, 26 числятся пропавшими без вести, передает ТАСС.
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