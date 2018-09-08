Второе за сутки сильное землетрясение произошло в Иране

В юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан произошло землетрясение магнитудой 5,6, передает "Российская газета"

По данным Геофизического центра Тегеранского университета, эпицентр располагался недалеко от города Ираншахр, очаг залегал на глубине 10 километров.

Сведений о пострадавших и разрушениях в результате удара стихии пока не поступало. В район землетрясения направлены несколько машин скорой помощи и спасательные службы.

Это уже второе сильное землетрясение, произошедшее в пятницу в Исламской Республике. Ранее сообщалось о подземных толчках магнитудой 5,5 в иранской провинции Керман.