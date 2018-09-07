А были ли сход? Региональное ГУ МЧС опровергло сообщение о ЧП с вагонами бензина

Информация у МЧС и транспортной полиции оказалось разной

Неожиданный поворот событий произошел в сюжете о сходе с рельс трех вагонов с бензином под Октябрьском. Об этом сообщила транспортная полиция Сызрани.

ГУ МЧС России по Самарской области на своем официальном сайте опровергло эту информацию, назвав ее недостоверной.

— В 16 часов 56 минут (местного времени) 7 сентября 2018 года в средствах массовой информации выявлена информация о сходе с рельс трех вагонов-цистерн с бензином.

Данная информация является недостоверной. По сведениям ОАО «РЖД» происшествий на объектах железнодорожного транспорта не зарегистрировано, — сообщили представители ГУ МЧС России по Самарской области.