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А были ли сход? Региональное ГУ МЧС опровергло сообщение о ЧП с вагонами бензина
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А были ли сход? Региональное ГУ МЧС опровергло сообщение о ЧП с вагонами бензина 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Информация у МЧС и транспортной полиции оказалось разной
Неожиданный поворот событий произошел в сюжете о сходе с рельс трех вагонов с бензином под Октябрьском. Об этом сообщила транспортная полиция Сызрани.
ГУ МЧС России по Самарской области на своем официальном сайте опровергло эту информацию, назвав ее недостоверной.
— В 16 часов 56 минут (местного времени) 7 сентября 2018 года в средствах массовой информации выявлена информация о сходе с рельс трех вагонов-цистерн с бензином.
Данная информация является недостоверной. По сведениям ОАО «РЖД» происшествий на объектах железнодорожного транспорта не зарегистрировано, — сообщили представители ГУ МЧС России по Самарской области.
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