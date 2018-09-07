На юго-востоке Ирана произошло землетрясение, есть погибшая

"В результате землетрясения… в городе Ираншахр погибла 18-летняя девушка. Кроме того, из-за последующих афтершоков еще 2 человека получили ранения, им была оказана медицинская помощь", — заявил Рашки.

Ранее геологическая служба США (USGS) сообщила, что в пятницу в 06.23 по времени UTC (09.23 мск) на юго-востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр землетрясения располагался в 126 километрах к юго-востоку от города Бам в провинции Керман. Очаг залегал на глубине 10 километров.