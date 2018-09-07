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На юго-востоке Ирана произошло землетрясение, есть погибшая
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На юго-востоке Ирана произошло землетрясение, есть погибшая 

РИА Новости 17 минут назад
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в результате землетрясения, произошедшего утром на юго-востоке Ирана, сообщает агентство IRNA со ссылкой на главу отделения иранского Красного полумесяца в провинции Систан и Белуджистан Ресула Рашки.
"В результате землетрясения… в городе Ираншахр погибла 18-летняя девушка. Кроме того, из-за последующих афтершоков еще 2 человека получили ранения, им была оказана медицинская помощь", — заявил Рашки.
Ранее геологическая служба США (USGS) сообщила, что в пятницу в 06.23 по времени UTC (09.23 мск) на юго-востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр землетрясения располагался в 126 километрах к юго-востоку от города Бам в провинции Керман. Очаг залегал на глубине 10 километров.
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