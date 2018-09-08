В Иркутской области аварийно сел самолет с неисправным двигателем

Следователи проводят проверку по факту аварийной посадки самолета Ан-24 в аэропорту Усть-Кута Иркутская область . Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета.

Инцидент произошел утром 7 сентября. Судно авиакомпании «Сириус-Аэро» следовало по маршруту Красноярск — Усть-Кут — Ленск. При заходе на посадку в Усть-Куте у Ан-24 отказал правый двигатель.

"Посадка произошла в штатном режиме. На борту самолета находились 45 пассажиров и 4 члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал", — говорится в сообщении.

Как отмечается, начата доследственная проверка по факту инцидента.