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В Иркутской области аварийно сел самолет с неисправным двигателем
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В Иркутской области аварийно сел самолет с неисправным двигателем 

Газета.Ru + ещё 6 23 минуты назад
Следователи проводят проверку по факту аварийной посадки самолета Ан-24 в аэропорту Усть-Кута, Иркутская область. Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета.
Инцидент произошел утром 7 сентября. Судно авиакомпании «Сириус-Аэро» следовало по маршруту Красноярск — Усть-Кут — Ленск. При заходе на посадку в Усть-Куте у Ан-24 отказал правый двигатель.
"Посадка произошла в штатном режиме. На борту самолета находились 45 пассажиров и 4 члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал", — говорится в сообщении.
Как отмечается, начата доследственная проверка по факту инцидента.
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