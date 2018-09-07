Хоккайдо после землетрясения: светофоры не работают, «мобильники» не ловят

Спасательным работам в Японии , пережившей землетрясение, мешают новые подземные толчки. Под завалами еще остаются люди. По последним данным, 16 человек погибли, около тридцати пропали без вести, несколько сотен получили травмы различной тяжести. Удар стихии пришелся на Хоккайдо, передает корреспондент «МИР 24» Максим Драгнев.

Двое местных жителей с радостью покидают Осаку . Еще вчера тут было озеро. Сегодня отправился первый самолет. Провожали всем аэропортом.

А на Хоккайдо устраняют последствия землетрясения. 25 тысяч человек пытаются найти и спасти выживших. Тут сошел сель. Половина острова Хоккайдо осталась без света.

«Чтобы восстановить электроснабжение в пострадавших районах, мы вынуждены попросить жителей других областей, где есть свет, экономить электроэнергию», — заявил министр экономики Японии Хиросигэ Сэко.

В Саппоро образовались очереди. Каждому отвели по полчаса, чтобы зарядить телефон. Но даже работающий гаджет может и не помочь. Сотовые вышки то и дело отключаются. А мобильники для японцев вещь жизненно необходимая.

«Я получил предупреждение о землетрясении по телефону. Он завибрировал, и я проснулся. Все было очень серьезно», — рассказал местный житель.

Из-за толчков электростанции отключились. Хоккайдо погрузился во тьму. Без света — около трех миллионов человек. Восстановление электроснабжения займет минимум неделю. Землетрясение магнитудой 6,7 вызвало оползни. Потоки грязи разрушили дома и парализовали транспорт.

«Даже светофоры не работают. Из-за отключения электричества мы приехали сюда на пароме», — говорит местная жительница.

Военные в эти дни — спасатели. Подвозят еду и воду. Волонтеры тоже не остались в стороне. Горячий суп лучше слов поддержки. Японцам к катастрофам не привыкать. Но чтобы так — тайфун, жара и землетрясение, да еще друг за другом — такое тут впервые.

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