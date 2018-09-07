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Таганрог накроет трехдневный ураган
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Таганрог накроет трехдневный ураган 

Деловое сообщество 1 час назад
Городское управление защиты от ЧС, предупреждает, что погода может измениться в ближайшие 3-6 часов.
В некоторых районах ветер достигнет до 23 м/с. Высота волн в открытых частях Таганрогского залива поднимется до 1,7 метров.
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