Самые опасные острова в мире

На Земле масса с виду совершенно райских уголков. Дивные пляжи, буйные джунгли — настоящий рай. В реальности же, все обстоит совсем не так радужно. Многие из самых красивых атоллов не зря считаются самыми опасными островами в мире.

К таким относятся знаменитые Маршалловы острова и в частности атолл Бикини. Его не зря называют акульим островом — хищников здесь столько, что в воду отваживаются спускаться считанные единицы дайверов. Кроме того, с 1946 по 1958 год именно здесь США проводили масштабные испытания ядерного оружия. Попробуйте представить уровень радиационного заражения, который фиксируется на островах до сих пор.

Но и этот атолл меркнет по сравнению c Кеймада-Гранди, по праву занимающим первое место среди самых опасных островов мира. Человеку здесь не прожить и пары часов: остров под завязку набит ядовитыми змеями.

Но и этот атолл меркнет по сравнению c Кеймада-Гранди, по праву занимающим первое место среди самых опасных островов мира. Человеку здесь не прожить и пары часов: остров под завязку набит ядовитыми змеями.