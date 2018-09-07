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Рейс из Москвы в Римини задержан на 10 часов из-за столкновения самолёта с птицей
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Рейс из Москвы в Римини задержан на 10 часов из-за столкновения самолёта с птицей
Говорит Москва
1 час назад
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Отмечается, что авиапассажиры прибудут в
аэропорт Внуково
для полёта в Римини к моменту начала регистрации на рейс, а пассажиры из Римини будут ожидать трансфера в аэропорт в отеле.
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