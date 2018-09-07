Ещё
Рейс из Москвы в Римини задержан на 10 часов из-за столкновения самолёта с птицей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рейс из Москвы в Римини задержан на 10 часов из-за столкновения самолёта с птицей 

Говорит Москва 1 час назад
Отмечается, что авиапассажиры прибудут в аэропорт Внуково для полёта в Римини к моменту начала регистрации на рейс, а пассажиры из Римини будут ожидать трансфера в аэропорт в отеле.
Говорит Москва: последние новости
UTair выплатит компенсацию пассажирам после ЧП с самолётом в Сочи Пострадавшие в аварии с Boeing в Сочи получат до 2 млн рублей Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до 16
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию150
Президент Ирана обратился с призывом к России95
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу55
Новый глава ДНР сделал первое заявление179
Захарова отказалась говорить с журналистом по-английски125
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:45
Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу
Общество
06:01
Президент Ирана обратился с призывом к России
В мире Ближний Восток
06:07
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию
В мире
06:07
Наблюдатели ОБСЕ стали очевидцами убийства Захарченко
В мире
03:21
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу
Политика
07:11
Лондон создал антироссийскую коалицию
Политика В мире
01:40
Новый глава ДНР сделал первое заявление
В мире Украина
01:01
Захарова отказалась говорить с журналистом по-английски
Политика США
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение