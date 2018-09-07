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Жителей Таганрога ожидает трехдневный ураган
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Жителей Таганрога ожидает трехдневный ураган 

ТК «Звезда» + ещё 2 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
О неблагоприятных погодных условиях предупредили в администрации города.
На Таганрог надвигается сильный ураган, который продлиться три дня. Об этом жителей предупредили в администрации Таганрога.
В пятницу, седьмого сентября МКУ «Управление защиты от ЧС» Таганрога выпустило экстренное предупреждение, в котором заявляется, что уже к вечеру того же дня в городе начнется сильнейший ливень, который будет сопровождаться грозой и шквалистым ветром, скоростью до 20 м/c.
На следующий день, восьмого сентября, скорость ветра только усилиться, а высота воли в отрытой части Таганрогского залива будет достигать практически двух метров.
Отмечается, что неблагоприятные погодные условия пробудут в городе до девятого сентября.
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