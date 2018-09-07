Землетрясение сулит карьерный рост главе Катав-Ивановского района

На этой неделе Катав-Ивановск прогремел на всю Россию : 5 сентября там случилось мощное для Урала землетрясение. В тот же день на заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям прибыл лично губернатор Борис Дубровский , который также осмотрел состояние пострадавших от колебаний земли объектов. Слухачи заметили, насколько лоялен был глава региона к Евгению Киршину. Он несколько раз отметил, что районные и городские власти, а также все службы вовремя и правильно отреагировали на ЧП: провели эвакуацию, организовали осмотр повреждений, быстро подключились к организации пунктов эвакуации населения. К тому же, теперь ему предстоит освоить немалые суммы: из областного бюджета придут деньги на восстановление техникума и больницы, а также многоквартирных и частных домов, где произошли обрушения конструкций. «Хоть больницу отремонтируют», — обсуждают местные жители.

Комментарий: время покажет

«Степень результативности и насколько качественно власти отработали в этой ситуации, надо оценить профессиональным органам, которые также проконтролируют. Насколько эффективно будут израсходованы выделяемые на устранение последствий денежные средства, — прокомментировал политолог Алексей Ширинкин. — Во-вторых, важна оценка населения. Если выяснится, что люди недовольны тем, как все было сделано, мы об этом услышим. В любом случае это был такой стрес-тест, который стал хорошей проверкой. Эти «полевые учения» в реальном режиме, которые показывают, если будет что-то более серьезно, будут готовы наши службы или нет. В идеале нужно провести хороший разбор полетов. Некоторые задаются вопросом, почему заседание рабочей группы проводилось так поздно, только вечером, а не сразу. В целом ситуация стабильная, волны негодования деятельностью администрации нет».