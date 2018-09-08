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В Новороссийске селевой поток смыл в море пассажирский автобус
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В Новороссийске селевой поток смыл в море пассажирский автобус 

РИА Новости + ещё 32 3 часа назад
ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 8 сен — РИА Новости. Пассажирский автобус смыло в море в Новороссийске в ночь на субботу селевым потоком, сошедшим во время сильного дождя, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в Новороссийске выпала месячная норма осадков, а в селе Широкая Балка ведутся работы по ликвидации последствий сошедшего селя.
Как уточнили в ГУ МЧС по региону, в 00.30 мск 8 сентября в службу поступило сообщение о том, что в селе Широкая Балка Новороссийска произошёл сход грязекаменной массы по устью реки Чухабль на автодорогу местного значения по улице Широкая Балка. Объём грязекаменной массы составил около 200 кубометров. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.
"Этим потоком и был смыт автобус. Информация уточняется", — рассказали РИА Новости в главке МЧС.
Как ранее сообщалось, в Новороссийске с 7 по 9 сентября введён режим повышенной готовности. Власти просят горожан не покидать дома и ограничить движение на личном автотранспорте.
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