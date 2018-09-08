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В Новороссийске пассажирский автобус смыло в море селевым потоком
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В Новороссийске пассажирский автобус смыло в море селевым потоком 

Lenta.ru + ещё 24 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Селевой поток смыл в море в Новороссийске пассажирский автобус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по Краснодарскому краю.
По данным спасателей, в ночь на субботу в регионе выпала месячная норма осадков. В результате произошел сход грязекаменной массы по устью реки Чухабль на автодорогу местного значения по улице Широкая Балка. Этим потоком и был смыт пассажирский автобус.
Объем грязекаменной массы составил около 200 кубометров. В происшествии никто не пострадал.
С 7 по 9 сентября в регионе введен режим повышенной готовности. Местных жителей просят не покидать дома.
Ранее 1 сентября сообщалось, что при сходе селевого поток Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), в реку Баксан упали три автомобиля. В машинах находились пять человек, двоих удалось спасти.
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