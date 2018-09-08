Около месячной нормы осадков выпало за ночь в Новороссийске 

КРАСНОДАР, 8 сентября. /ТАСС/. Около 50 мм осадков выпало в ночь с пятницы на субботу в Новороссийске (Краснодарский край), что составляет примерно месячную норму. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
"По итогам ночного дождя сработала сирена, паники не было. Выпало около 50 мм осадков за ночь, что равно где-то месячной норме. Разрушений нет, зафиксировано несколько случаев протекания кровли, управляющие компании отрабатывают. Пострадавших нет", — сказала представитель мэрии.
Она уточнила, что к настоящему времени дождь прекратился.
Ранее МЧС предупреждало о возможных ливнях и сильном ветре в некоторых районах Кубани вплоть до 8 сентября, а также об образовании смерчей над морем. В пятницу вечером в Новороссийске прошел сильный дождь, из-за которого оказались подтоплены улицы, в городе сработали сирены, на дорогу, ведущую к селу Широкая Балка, сошел сель. Оперативные службы Новороссийска были переведены на усиленный режим работы.