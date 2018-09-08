Около месячной нормы осадков выпало за ночь в Новороссийске

КРАСНОДАР , 8 сентября. / ТАСС /. Около 50 мм осадков выпало в ночь с пятницы на субботу в Новороссийске Краснодарский край ), что составляет примерно месячную норму. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"По итогам ночного дождя сработала сирена, паники не было. Выпало около 50 мм осадков за ночь, что равно где-то месячной норме. Разрушений нет, зафиксировано несколько случаев протекания кровли, управляющие компании отрабатывают. Пострадавших нет", — сказала представитель мэрии.

Она уточнила, что к настоящему времени дождь прекратился.