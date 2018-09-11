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Тело утонувшего в шторм мальчика нашли у берега в Анапе
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Тело утонувшего в шторм мальчика нашли у берега в Анапе 

ТАСС + ещё 35 1 час назад
Фото: ВК Пресс
КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Тело мальчика, который в воскресенье пропал в море во время шторма, обнаружили у берега в Анапе. Об этом во вторник сообщил ТАСС представитель следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.
"Обнаружили [тело] мальчика, пропавшего в Анапе, — сказал собеседник агентства. — Недалеко от места, где зашел в воду".
Инцидент произошел в воскресенье, 9 сентября, около 18:00 в Витязеве (поселок в составе Анапы). Как рассказали ТАСС в управлении МЧС по Краснодарскому краю, отец с сыном пошли купаться в штормовую погоду. Спасателям удалось спасти из воды тонущего мужчину, но его сыну они помочь не успели.
По предварительным данным, ребенок приехал в поселок Витязево вместе с родителями на отдых из Омской области.
ТАСС: последние новости
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