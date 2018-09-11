Тело утонувшего в шторм мальчика нашли у берега в Анапе

"Обнаружили [тело] мальчика, пропавшего в Анапе, — сказал собеседник агентства. — Недалеко от места, где зашел в воду".

Инцидент произошел в воскресенье, 9 сентября, около 18:00 в Витязеве (поселок в составе Анапы). Как рассказали ТАСС в управлении МЧС по Краснодарскому краю, отец с сыном пошли купаться в штормовую погоду. Спасателям удалось спасти из воды тонущего мужчину, но его сыну они помочь не успели.

По предварительным данным, ребенок приехал в поселок Витязево вместе с родителями на отдых из Омской области.