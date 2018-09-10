Спасатели Анапы ищут пропавшего во время шторма ребенка

"Отец с сыном пошли купаться в штормовую погоду. Спасатели увидели, что они тонут, подбежали к ним, успели вытащить отца, а ребенка не нашли. Поиски продолжаются", — сказала собеседница.

Она уточнила, что инцидент произошел в воскресенье около 18:00 в Витязево (поселок в составе Анапы).

На сайте администрации Анапы сообщается, что из-за шторма купание на всех пляжах курорта запрещено уже несколько дней.

Ранее в МЧС предупредили о возможных ливнях и сильном ветре в некоторых районах Краснодарского края вплоть до 10 сентября, а также о возможности образования смерчей над морем. Оперативные службы городов и районов региона перешли на усиленный режим работы. Во время ливней и шторма 7-8 сентября сообщалось о подтоплении улиц, перебоях электроснабжения и упавших ветках в разных муниципалитетах. В Новороссийске сошел сель.