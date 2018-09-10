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Спасатели Анапы ищут пропавшего во время шторма ребенка
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Спасатели Анапы ищут пропавшего во время шторма ребенка 

ТАСС + ещё 16 55 минут назад
Фото: Аргументы Недели
КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Спасатели ведут поиски ребенка, отправившегося купаться в море во время шторма в Анапе, сообщила ТАСС в понедельник представитель ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"Отец с сыном пошли купаться в штормовую погоду. Спасатели увидели, что они тонут, подбежали к ним, успели вытащить отца, а ребенка не нашли. Поиски продолжаются", — сказала собеседница.
Она уточнила, что инцидент произошел в воскресенье около 18:00 в Витязево (поселок в составе Анапы).
На сайте администрации Анапы сообщается, что из-за шторма купание на всех пляжах курорта запрещено уже несколько дней.
Ранее в МЧС предупредили о возможных ливнях и сильном ветре в некоторых районах Краснодарского края вплоть до 10 сентября, а также о возможности образования смерчей над морем. Оперативные службы городов и районов региона перешли на усиленный режим работы. Во время ливней и шторма 7-8 сентября сообщалось о подтоплении улиц, перебоях электроснабжения и упавших ветках в разных муниципалитетах. В Новороссийске сошел сель.
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