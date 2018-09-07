Холдинг «Аэропорты регионов» приступил к управлению аэропортом Новый Уренгой

«7 сентября «Уренгойаэроинвест» приступила к операционному управлению аэропортом Новый Уренгой. Таким образом, крупнейший авиаузел Ямало-Ненецкого автономного округа стал шестым действующим аэропортом под управлением холдинга «Аэропорты Регионов», — говорится в сообщении.

Операционное управление включает в себя наземное обслуживание самолетов, поддержание технической готовности аэропорта, обслуживание пассажиров и багажа и другие действия, необходимые для организации пассажирских и грузовых воздушных перевозок.

Ранее сообщалось, что холдинг «Аэропорты регионов» привлечет более 7,2 млрд руб. на модернизацию аэропорта Нового Уренгоя в рамках концессионного соглашения сроком на 30 лет.

В настоящее время в холдинг входит международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург), международный аэропорт Курумоч (Самара), международный аэропорт Стригино (Нижний Новгород) и международный аэропорт Платов (Ростов-на-Дону).

По итогам 2017 года услугами аэропортов холдинга воспользовалось 11,8 млн человек. Также УК ведет проекты строительства нового аэропорта Саратова и модернизации аэропорта Петропавловска-Камчатского. Инвестиционная программа холдинга до 2021 года превышает 70 млрд руб.