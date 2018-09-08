Волгоград накрыло едким дымом из-за загоревшейся свалки

Площадь пожара составила около 200 квадратных метров, однако сотрудникам МЧС удалось справиться с огнем за 25 минут.

Краснооктябрьский район Волгограда заволокло едким дымом после пожара на огромной свалке. Пожар произошел накануне, 7 сентября.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Волгоградской области, свалка располагается на улице четырех Связистов. В результате пожара огнем была охвачена территория в 200 квадратных метров. Несмотря на значительную площадь возгорания, сотрудники МЧС потушили пожар за 25 минут.