На побережье Азовского моря объявлено штормовое предупреждение

Краснодар . 7 сентября — Новая Кубань. По данным ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, в восточной половине Азовского моря в ближайшие 3-6 часов, а также 8 и 9 сентября, ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Прогнозируются сильные дожди, ливни с ухудшением видимости на расстоянии 1-2 км в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 15-20м/с. Высота волн в открытом море 8 сентября может достигнуть 1-1,7 метров.

Напомним, аналогичная погода ожидается почти во всех районах Краснодарского края, в регионе действуют штормовые и экстренные предупреждения. На пляжах Кубани существует вероятность формирования смерчей.