Ещё
На побережье Азовского моря объявлено штормовое предупреждение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На побережье Азовского моря объявлено штормовое предупреждение 

Новая Кубань + ещё 1 54 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 7 сентября — Новая Кубань. По данным ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, в восточной половине Азовского моря в ближайшие 3-6 часов, а также 8 и 9 сентября, ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Прогнозируются сильные дожди, ливни с ухудшением видимости на расстоянии 1-2 км в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 15-20м/с. Высота волн в открытом море 8 сентября может достигнуть 1-1,7 метров.
Напомним, аналогичная погода ожидается почти во всех районах Краснодарского края, в регионе действуют штормовые и экстренные предупреждения. На пляжах Кубани существует вероятность формирования смерчей.
Новая Кубань: последние новости
На пляжах Сочи, Анапы и Геленджика ожидается появление смерчей На Кубани сгорел частный двухэтажный дом Названо имя сотрудника сочинского аэропорта, погибшего при возгорании самолета
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Президент Ирана обратился с призывом к России92
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию100
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу51
Новый глава ДНР сделал первое заявление179
Наблюдатели ОБСЕ стали очевидцами убийства Захарченко57
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:45
Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу
Общество
06:01
Президент Ирана обратился с призывом к России
В мире Ближний Восток
06:07
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию
В мире
06:07
Наблюдатели ОБСЕ стали очевидцами убийства Захарченко
В мире
03:21
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу
Политика
07:11
Лондон создал антироссийскую коалицию
Политика В мире
01:40
Новый глава ДНР сделал первое заявление
В мире Украина
01:01
Захарова отказалась говорить с журналистом по-английски
Политика США
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение