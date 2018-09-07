Ещё
В Башкирии из филиала БГУ эвакуировали 100 человек из-за задымления
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии из филиала БГУ эвакуировали 100 человек из-за задымления 

ГОРОБЗОР.РУ 30 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Около 14:00 по местному времени в здании учебного корпуса Сибайского института — филиала Башгосуниверситета произошло задымление. Как сообщает МЧС по Башкирии, пострадавших нет.
К четырехэтажному зданию по улице Белова прибыли 15 сотрудников МЧС, которые эвакуировали из корпуса 100 человек. Установлено, что задымление произошло на цокольном этаже. Причина пожара пока неизвестна.
— В 14:10 открытое горение ликвидировано, в 14:35 пожар потушен полностью. Сотрудниками МЧС России проводятся работы по установлению причин случившегося, — добавили в ведомстве.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
В Башкирии с начала года в пожарах погибли 162 человека В Башкирии в этом году отремонтируют 1,2 тысячи многоквартирных домов На границе с Башкирией установят три мобильные сейсмические станции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Западу пора приготовиться»303
Новый глава ДНР сделал первое заявление43
Советник Захарченко выступил с заявлением165
Окружение Захарченко бежало в Россию133
«Мы горим»: Пассажиры сообщили о пожаре в метро5
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
07:11
Лондон создал антироссийскую коалицию
Политика В мире
01:40
Новый глава ДНР сделал первое заявление
В мире Украина
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
01:05
Поток воды в Ялте смыл проходящую женщину
Происшествия
00:41
Пока вы спали: в России вновь дорожают машины
Общество
06:07
Советник Захарченко выступил с заявлением
Украина В мире
04:53
«Западу пора приготовиться»
Политика Статьи
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение