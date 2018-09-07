В Башкирии из филиала БГУ эвакуировали 100 человек из-за задымления

Около 14:00 по местному времени в здании учебного корпуса Сибайского института — филиала Башгосуниверситета произошло задымление. Как сообщает МЧС по Башкирии , пострадавших нет.

К четырехэтажному зданию по улице Белова прибыли 15 сотрудников МЧС, которые эвакуировали из корпуса 100 человек. Установлено, что задымление произошло на цокольном этаже. Причина пожара пока неизвестна.

— В 14:10 открытое горение ликвидировано, в 14:35 пожар потушен полностью. Сотрудниками МЧС России проводятся работы по установлению причин случившегося, — добавили в ведомстве.

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